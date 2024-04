Spari contro il cantante francese Kendji Girac | è grave

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ilè stato ferito da colpi d’arma da fuoco la notte scorsa a Biscarosse, nel sudovest della Francia. Lo riferisce Bfm Tv, precisando che le sue condizioni sono molto gravi.è stato trasportato all’ospedale di Bordeaux. Il, 27 anni, nomade di origine Gitana, ha vinto la terza stagione dell’edizionedel talent show The voice: la plus belle voix nel 2014. L'articolo proviene da The Social Post.