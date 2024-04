Sosa | Napoli - agli azzurri sta mancando il cuor - il sentimen -o, l’amore per la maglia

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 22 aprile 2024)ti entra dentro e ti rende protagonista. Quando Osimhen andrà in un altro club si renderà poi conto di quandogli ha dato e gli mancherà Roberto “El Pampa”, ex calciatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Domenica Azzurra” su OttoChannel. Queste le sue dichiarazioni:: col Monza si erano visti 24 minuti discreti, in questa gara di Empoli non hanno giocato bene 0 minuti su 90 “Ilsi deve vergognare, in questo momento me la prendo molto con chi scende in campo. Col Monza si erano visti 24 minuti discreti, in questa gara di Empoli non hanno giocato bene 0 minuti su 90, avendo un atteggiamento totalmente sbato. Nei numeri ilè lontano anni luce da quello dello ...