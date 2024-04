Sorteggio tabellone Madrid | gli avversari di Sinner e degli altri azzurri

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 22 aprile 2024), ecco qualiincontreranno gli eroial debutto alla Caja Magica. Le incognite sono tantissime. Le certezze, al contrario, scarseggiano. Potrebbe quindi accadere di tutto, almeno in teoria, al Masters 1000 di, un torneo che ci ha sempre regalato emozioni indescrivibili e il cui epilogo, quest’anno, è incerto come non mai. Montecarlo ha sconvolto gli equilibri e sollevato un bel po’ di interrogativi che non possiamo assolutamente ignorare. Instagram – ilveggente.itA partire da Carlos Alcaraz, che arriva all’appuntamento alla Caja Magica portando con sé un carico non indifferente di incognite. Non ha giocato neanche una partita sul mattone tritato e questo lo pone sicuramente in una condizione di svantaggio rispetto ai suoi ...