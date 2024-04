Sonia Bruganelli rimprovera Khady - Pietro non ci sta e sbotta

C'è stato uno scontro pesantissimo tra Sonia Bruganelli e il naufrago Pietro : "Vergognatevi", ha detto lui riferendosi all'opinionista che ha ribattuto: "Sono pagata per stare qua, tu sei pagato per stare là".Continua a leggere (fanpage)

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi ha preso il via da poche settimane, ma sono già in molti ad essersi fatta un’idea sulla nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria. Proprio la conduzione di Vladimir, così come l’operato degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese hanno diviso il pubblico in queste prime settimane. Tra chi è rimasto positivamente colpito dai cambiamenti apportati al ... (isaechia)