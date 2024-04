Social card da 460 euro - salgono a 1,4 milioni i beneficiari del bonus introdotto dal governo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Dovrebbero salire a 1,4della nuovaDedicata a te 2024 da 460. Una carta risparmio, istituita dalMeloni, per la quale non serve alcuna domanda, visto che ci penseranno direttamente Inps e Comuni. Infatti l’Istituto valuterà la rispondenza ai criteri di reddito e di anagrafe mentre i Comuni contatteranno gli aventi diritto per il ritiro presso gli uffici postali.“Dedicata a te”: oltre 1,4diI 460saranno erogati in un’unica tranche e potranno essere spesi in alimenti, beni di prima necessità, ma anche carburante e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Restano escluse bibite zuccherate e marmellate ...

Sono in arrivo altri 460 euro da spendere in alimenti, benzina e altri beni di prima necessità, con la nuova Social card Dedicata a te 2024 . ...

Il governo ha confermato la social card ‘Dedicata a te’ per spesa e benzina. Andiamo a vedere nei dettagli come richiederla e chi sono i beneficiari . Dopo il grande successo ottenuto nel 2023, la ...

Il governo si appresta a rivedere parte del regime delle imposte sui redditi Irpef e Ires nel Consiglio dei ministri atteso per domani pomeriggio, 23 aprile. L’esame preliminare del decreto ...

Social card 2024 da 460 euro per 1,4 milioni di italiani - (Adnkronos) - Dovrebbero salire a 1,4 milioni i beneficiari della nuova Social card Dedicata a te 2024 da 460 euro: una carta risparmio per la quale non serve alcuna domanda, visto che ci penseranno d ...msn

Carta acquisti 2024 da 460 euro, quando si riceverà e le novità su beneficiari e condizioni quest'anno - Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste sta finalizzando gli aspetti finanziari relativi alla distribuzione della Social card.businessonline

Carta Dedicata a te 2024, soldi in arrivo a più persone. Ecco quando - Carta Dedicata a te, passi avanti verso il nuovo pagamento. Il decreto che ne definisce beneficiari e importi è in via di approvazione.money