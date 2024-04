Slovacchia - eventi musicali all’Ambasciata di Roma

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il Segretario Generale del Corpo Consolare di Napoli Cav. Gr. Cr dott. Mariano Bruno Console del Principato di Monaco a Napoli ha partecipato e supportato nell’organizzazione l’evento organizzato la sera dell’11 Aprile 2024 ddella Repubblica Slovacca a. In particolare nella splendido salone del Circolo Naziole dell’Unione si è tenuto un concerto solenne con i brani della compositrice slovacca Lubica Cekovska a cui è seguita una cena. Molti i consoli partecipanti tra cui l’ing. Gianluca Eminente Console dell’Islanda, il dott. Stefano Ducceschi Console di Germania con la consorte dott. Raffaella d’Errico Console della Svizzera ed il Console di Panama. L’ Ambasciatrice dellaKarla Wurstelova ha accolto i numerosi ospiti giunti per apprezzare il talento musicale degli artisti, tra cui SE il Prefetto di Napoli ...

