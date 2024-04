Si tratta del primo attacco contro le forze americane dall'inizio di febbraio, quando i gruppi sostenuti dall'Iran in Iraq hanno fermato i loro attacchi contro le truppe americane. Kataib Hezbollah: ...

Attacco a base americana in Siria, razzi dall'Iraq. Kataib Hezbollah minaccia: «È solo l'inizio» - Almeno cinque razzi sono stati lanciati dalla città irachena di Zummar, a nord-ovest di Mosul nella provincia di Nineveh, verso una base militare americana nel nord-est della Siria.ilgazzettino

cinque razzi lanciati da Iraq verso base Usa in Siria - Diversi razzi sono stati lanciati dal nord dell'Iraq in direzione di una base della coalizione internazionale anti-jihadista a guida Usa in Siria: lo affermano le forze di sicurezza… Leggi ...informazione

Siria, cinque razzi dall'Iraq verso base Usa - L'attacco è stato condotto il giorno dopo che il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani è tornato da una visita negli Stati Uniti dove ha incontrato il presidente americano Joe Biden ...adnkronos