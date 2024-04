Sinner e il tabù Madrid da sfatare | mai oltre gli ottavi di finale nella Capitale spagnola

E anche l’ultimo nodo è stato risolto. La vittoria nel Masters 1000 di Miami per Jannik Sinner rappresentata l’ultimo conto in sospeso che gli restava da sciogliere. Un groviglio creato da quelle due finali perse nel 2021 e 2023, rispettivamente contro Hubert Hurkacz e Daniil Medvedev. Questo trionfo contro Grigor Dimitrov certifica il dominio dell’azzurro in questa prima parte di stagione e non porta in dote soltanto il secondo Masters 1000 ... (ilfattoquotidiano)

Jannik Sinner e il tabù sfatato. Il Tennista altoatesino continua nel suo incedere impressionante, conquistando a Rotterdam il 12° titolo in carriera nella massimo circuito internazionale del Tennis. Parliamo di una serie di 15 vittorie consecutive nei singoli incontri, 25 negli ultimi 26 match e 32 negli ultimi 34. Il tutto poi va a legarsi a un qualcosa di storico. Negli ultimi 23 anni, considerando i risultati degli ultimi 16 vincitori Slam ... (oasport)

Roma, 16 febbraio 2024 – Nonostante le numerose defezioni, in primis quella del campione in carica Daniil Medvedev, si sapeva che l’ATP 500 di Rotterdam di Tennis si sarebbe rivelato un torneo molto complicato per il livello altissimo di partecipanti. Se ne sta accorgendo anche Jannik Sinner che ieri ha sofferto non poco per avere […] (sbircialanotizia)

“La sindrome del day-after“. Jannik Sinner si prepara per tornare in campo. Dopo lo strepitoso successo negli Australian Open 2024, l’altoatesino sarà al via del prestigioso torneo ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi), in programma dal 12 al 18 febbraio. Un evento nel quale ci sarà anche chi ha sconfitto nella Finale di Melbourne, il russo Daniil Medvedev, che nel 2023 si impose sul veloce indoor olandese proprio contro Sinner nell’atto ... (oasport)