Sinner - con lui è meglio | un sogno in due

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 22 aprile 2024)è uno di noi; anche lui tiene le dita incrociate e ha detto qualcosa che non lascia spazio ad interpretazioni. Il loro rapporto è visibilmente cambiato nel tempo. Non che prima s’ignorassero, ma non avvertivano l’esigenza, forse, di stringere un legame più stretto. Adesso, però, è tutto diverso. Jannike Matteo Berrettini sono amici e pare che l’altoatesino sia stato di grande aiuto e conforto, quando il romano, un anno fa, è stato costretto alla resa ancora una volta per via dell’infortunio rimediato agli Us Open. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itSono quindi lontani, lontanissimi, i tempi in cui si ipotizzava che non corresse buon sangue fra loro e che fossero reciprocamente gelosi dei risultati dell’altro. Lo dimostra, nel caso ci fosse bidi ulteriori conferme, il fatto che il nativo di San ...