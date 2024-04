Singapore ospite a due grandi eventi italiani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’ambasciatore d’Italia a, Dante Brandi, ha incontrato oggi il ministro della Cultura Edwin Tong Chun Fai per uno scambio approfondito sulle relazioni culturali tra Italia e, anche in vista della presenza del ministro Tong a Milano e a Venezia in occasione della Milano Design Week e della Biennale Arte. A Milano,sarà presente con una mostra che esporrà il talento di sette artistiani, mentre a Venezia sarà rappresentata con un padiglione nazionale. Nel corso dell’incontro, l’ambasciatore Brandi ha illustrato il vasto programma di attività e iniziative culturali che l’ambasciata intende promuovere, con particolare riferimento alle tappe previste adi Nave Amerigo Vespucci, del tour asiatico di Andrea Bocelli e del “Balloon Museum”. È stato condiviso ...