Simone Inzaghi e l’Inter | una storia in tre atti

L’Inter è Campione d’Italia! Grazie al successo nel derby contro il Milan i nerazzurri hanno conquistato il titolo numero 20 che vale la seconda stella. Un trionfo del quale il più grande artefice è, senza dubbio, Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro ha vinto il suo primo scudetto in carriera entrando di diritto nella storia del club meneghino. <!-- Leggi anche --> Serie A Milan-Inter, dal pallonetto di ... (calcioweb.eu)

La seconda stella dell’Inter, il primo scudetto di Simone Inzaghi. Questo campionato rappresenta un traguardo storico per i nerazzurri e la consacrazione per il loro tecnico. L’artefice del trionfo, il mister del bel gioco e dell’armonia, adesso anche dei successi: un nuovo grande allenatore italiano. “Dove alleno io aumentano i ricavi e arrivano i trofei”: questa frase, pronunciata improvvidamente a fine 2022, quando la sua posizione sulla ... (ilfattoquotidiano)

L’Inter stasera sfida il Milan in un derby potenzialmente storico poiché potrebbe valere ufficialmente lo scudetto della seconda stella. A commentare la partita su DAZN a bordocampo c’è anche Filippo Inzaghi, ex rossonero e fratello di Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro: di seguito le sue contrastanti emozioni EMOZIONI – L’Inter questa sera potrebbe diventare ufficialmente Campione d’Italia ma deve battere il Milan nel derby che ... (inter-news)

E’ tutto pronto a Milano per il derby tra Inter e Milan che potrebbe regalare ai nerazzurri il 20° Scudetto. A poche ore dal big match della 33ª giornata di Serie A c’è spazio anche per qualche notizia di… ‘gossip’. Alessia Marcuzzi, che tra pochi giorni presenterà il David di Donatello con Carlo Conti ha parlato di una importante rinuncia che ha fatto per amore. La showgirl italiana ha parlato della sua grande passione per il cinema e del suo ... (calcioweb.eu)

Il muro della scaramanzia non è ancora caduto del tutto, ma si comincia a vedere qualche piccola crepa, nelle parole di Simone Inzaghi alla vigilia del derby di Milano. "La salita sta finendo, vorremmo vedere il panorama", dice usando una metafora che evidenzia come ad Appiano Gentile sia partito il countdown verso la seconda stella. Può essere un conto alla rovescia corto, se i nerazzurri vinceranno stasera, "ma non è un’ossessione far sì ... (sport.quotidiano)