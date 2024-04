Si conclude la rassegna Metamorfosi “La grande letteratura si fa teatro”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Arezzo, 22 aprile 2024 – Dopo l’avvio a febbraio, arriva alla sua conclusione anche per questa edizione la– Lasi faalComunale Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano Laboratori Permanenti, nell’ambito del lavoro intrapreso sul territorio della Valtiberina Toscana come residenza artistica, porta avanti la collaborazione con il Comune di Pieve Santo Stefano dove, per il terzo anno consecutivo, ha proposto unateatrale pensata in armonia con l’attitudine della città e dei suoi abitanti Come dichiara Caterina Casini direttrice artistica dellae di Laboratori Permanenti . «Il 28 aprile, con lo spettacolo INTORNO AL MONDO IN 72 GIORNI. IL VIAGGIO DI NELLIE BLY si ...