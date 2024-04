Si chiude in Macedonia del Nord la campagna per le presidenziali

(Di lunedì 22 aprile 2024) Indelsiin serata laelettorale in vista delledi mercoledì prossimo, le settime dall'indipendenza del Paese ex jugoslavo nel 1991. Domani sarà giornata di silenzio e riflessione, a beneficio soprattutto degli indecisi, che potranno scegliere tra sette candidati, compreso il presidente uscente Stevo Pendarovski, che aspira a un secondo mandato quinquennale alla guida del Paese balcanico. Dei sette in lizza, cinque uomini e due donne, la sfida sembra ridursi ai due principali contendenti - lo stesso Pendarovski, candidato del Partito socialdemocratico (Sdsm) al potere, e Gordana Siljanovska Davkova, proposta dal partito conservatore Vmro-Dpmne, principale forza di opposizione, che sono di gran lunga i favoriti. E' altamente improbabile che uno dei candidati ...

L' Under 18 batte anche Israele e chiude le qualificazioni a punteggio pieno - Con il pass europeo già in tasca la squadra di Monica Cresta ribadisce la sua superiorità sulle altre della Pool A imponendosi 3-0 (25-16, 25-13, 25-18) su Israele lasciando trionfalmente Policoro ...tuttosport

