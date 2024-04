She-Hulk - Tatiana Maslany si pente degli insulti a Bob Iger durante gli scioperi | Difficile esprimersi

(Di lunedì 22 aprile 2024) L'attrice ha attribuito lo sfogo contro il CEO della Disney alla foga delle proteste La star di She-: Attorney at Lawera diventata viralelo sciopero SAG-AFTRA dello scorso anno, quando aveva definito l'amministratore delegato della Disney Bob"completamente fuori dal mondo" a causa dei suoi commenti controversi sullo sciopero di Hollywood. Il fatto che She-fosse una serie Marvel sostenuta dalla Disney e trasmessa in streaming su Disney+ non ha fatto altro che aumentare l'attenzione sul suo richiamo a. "In quei momenti sei davvero sconvolto", ha dichiaratoall'Independent mesi dopo, quando le è stato chiesto della sua decisione di criticare pubblicamente. "È ...

