Settantamila euro a Fedez per l’intervista a Belve? La società di produzione smentisce

Si spacciava per un agente dei servizi segreti italiani, specializzato in delicatissime e fantomatiche indagini anti-terrorismo islamico, oppure si faceva passare per un membro di spicco della ...

Settantamila euro a Fedez per l’intervista a Belve La smentita - Fremantle, la società che produce il programma Belve, smentisce la notizia secondo la quale Fedez avrebbe percepito Settantamila euro per partecipare alla trasmissione di Francesca Fagnani.tpi

11^ Telethon Walk of Life, la solidarietà bacia Napoli - NAPOLI – Una giornata di sole ha illuminato la solidarietà, Settantamila euro raccolti per 11^ Telethon Walk of Life Napoli, evento podistico organizzato da ...napolivillage

Atletica: Telethon Walk of Life, in 2mila a Rotonda Diaz, i risultati - Una giornata di sole ha illuminato la solidarietà, Settantamila euro raccolti per 11^ Telethon Walk of Life Napoli, evento podistico organizzato da Fondazione Telethon ETS con la collaborazione di Nap ...napolimagazine