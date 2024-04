Serie D - girone A L’Alcione di Milano può fare festa

Serie C NOW girone C 37esima giornata il Crotone batte (3-1) il Monopoli con la doppietta di Tumminello e gol di Gomez Serie C NOW girone C Il Crotone regala due terzi dell’incontro agli ospiti ma si riprende dal minuto sessantasei realizzando tre gol. doppietta di Tumminello e gol di Gomez. Play-off centrati in ...

Serie C 2023/2024 - girone C : torna a vincere il Benevento - impresa Cerignola a Foggia Grande domenica sera per il girone C della Serie C 2023/2024, che ha visto scendere in campo in contemporanea tutte e 10 le partite della trentasettesima e penultima giornata della stagione ...

Serie C 2023/2024 - il Taranto domina sull’Avellino : riaccesa la lotta per il secondo posto del girone C Finisce 1-o allo Iacovone tra Taranto e Avellino, match valido per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. La squadra guidata da Eziolino Capuano ha dominato per quasi tutto ...

Serie C 2023/2024 - i risultati della 37esima giornata del girone B : il Rimini si qualifica ai playoff Il Rimini batte 1-0 la Virtus Entella e si qualifica aritmeticamente per i playoff ad una giornata dal termine della stagione regolare del girone B di Serie C 2023/2024. Una magia del solito Lamesta ...

Team Altamura promosso in serie C Calcio serie D girone H : sette punti di vantaggio sul Martina a due giornate dalla fine Team Altamura promosso in serie C. È la prima volta per l’attuale sodalizio ma non la prima, in serie C, negli 83 anni di Calcio di Altamura. La formazione biancorossa della Leonessa, superando 2-1 ...