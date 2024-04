Serie A - la Roma si arrende al Bologna | ko all' Olimpico

20.30 Il Bologna consolida la zona Champions. Apre lo score il gol in acrobazia di El Azzouzi (14'), ma i giallorossi hanno occasioni con El Shaarwy,Dybala e Paredes (clamoroso errore di Lucumi). Alla distanza emergono i felsinei. Treversa su punizione di Saelemaekers (42'),raddoppio di Zirkzee (45') al termine di una grande azione. La Roma parte forte nella ripresa. Posch ci mette letteralmente la faccia sulla staffilata di El Shaarawy.Azmoun ... (televideo.rai)

Roma Bologna streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A Roma Bologna streaming TV – Oggi, lunedì 22 aprile 2024, alle ore 18,30 Roma e Bologna scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la 33esima giornata della Serie A 2023-2024. dove vedere Roma Bologna in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: dove vederla ... (tpi)

