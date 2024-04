Serie A – Derby Milan-Inter 1-2 | stagione conclusa | LIVE NEWS

Marcus Thuram firma il raddoppio per l'Inter sul Milan in apertura di ripresa nel Derby di Milano. Ecco il racconto della rete del francese (pianetamilan)

Fikayo Tomori va in gol per il Milan nel Derby di Milano contro l'Inter. Colpo di testa da distanza ravvicinata a dieci minuti dalla fine (pianetamilan)

Serie A, l’Inter batte il Milan ed è campione d’Italia: arriva la seconda stella per i nerazzurri - La Milano nerazzurra può finalmente festeggiare, l’Inter è campione d’Italia per la ventesima volta. Una stagione clamorosa, una cavalcata vincente che ha trovato l’epilogo migliore possibile nella pa ...erreemmenews

Prima volta di uno Scudetto vinto nel Derby in Serie A - L'Inter ottiene il suo ventesimo tricolore nel Derby di Milano, non era mai successo in Serie A a girone unico. A segno Acerbi e Thuram per i nerazzurri ...calciomagazine

Scudetto Inter, la cavalcata nerazzurra verso la seconda stella - La stagione nerazzurra inizia in casa con un successo per 2-0 sul Monza, firmato da una doppietta di Lautaro Martinez, alla seconda giornata stesso punteggio rifilato al Cagliari, sconfitto a ...adnkronos