Serie A | Cannavaro - nuovo allenatore dell’Udinese fino a fine stagione

Fabio Cannavaro è un allenatore di calcio, ex giocatore di Napoli, Parma, Inter, Juventus e Real Madrid. Nonché campione del mondo con la nazionale italiana di calcio nel 2006. Attualmente è il ...

Fabio Cannavaro è pronto alla prima esperienza in Serie A. Un club, infatti, ha scelto lui come nuovo allenatore dopo l’ esonero di quello attuale. L’ultima sconfitta costa molto caro ad un tecnico ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Napoli Cannavaro: «Se non va in Europa è fallimento totale» Le ...