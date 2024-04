Serie A 2 femminile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Niente da fare per la Gruppo AF Tushe Prato. La stagione si conclude a Chiaravalle, dove la squadra allenata da Valentina Megli ha perso lo scontro diretto per il primo posto nella seconda fase del campionato diA2che qualifica per la Final 6 promozione. Netto il successo delle padrone di casa (29-21) che grazie a questi due punti hanno raggiunto in testa al girone F le pratesi che però riposeranno domenica nell’ultima giornata, che invece il Chiaravalle andrà a giocare sul campo del Marsala in scioltezza, essendo in vantaggio nel computo degli scontri diretti. Peccato, dunque, per il club del presidente Micotti che dovrà attendere ancora un anno per aspirare di nuovo alla promozione nella massimada cui è retrocesso al termine della passata stagione. Il tabellino della Gruppo AF Tushe a Chiaravalle: Micotti ...