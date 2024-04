Sergio D’Ottavi - intervista esclusiva all’ex concorrente di Grande Fratello | In Greta ho percepito il desiderio di amare e di essere amata

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 22 aprile 2024) La storia d’amore traRossetti ha emozionato i telespettatori del. Nonostante i dubbi iniziali e le perplessità diha saputo farsi strada nel suo cuore. Ora che il reality è finito,sono più inseparabili che mai. Noi di SuperGuida TV abbiamoto inal quale abbiamo chiesto di tracciare un bilancio di questa sua esperienza: “Mi sono sentito un privilegiato. Essendo la mia prima volta in tv e in un reality, peraltro il papà di tutti i reality, non sapevo a cosa sarei andato incontro ma essendo uno spirito libero mi sono adattato subito alla situazione. Mi sono ...