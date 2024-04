Sembrano asparagi e invece è luppolo

(Di lunedì 22 aprile 2024) La primavera è la stagione dei bruscandoli (ma anche degliselvatici) e saper distinguere tra le tante erbe spontanee commestibili, è importante se si vuole fare una buona raccolta, perché ogni varietà ha un suo sapore e una sua particolarità. Dunque, i bruscandoli sono i germogli delselvatico (Humulus lupulus L.), noti anche comena, benché non abbiano alcuna parentela. Crescono spontaneamente nelle zone boscose dal clima fresco, in riva ai fiumi e ai corsi d’acqua, soprattutto in mezzo ai rovi e alle siepi, fino a un’altitudine di 1.200 metri. Il periodo della raccolta è la primavera, fino a maggio, ma si possono trovare fino a giugno inoltrato in zone particolarmente umide. Riconoscerli è facile perché la pianta delè un rampicante, ed è dotata di una leggera peluria che le permette ...

