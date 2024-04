Seggi aperti in Basilicata - si vota fino alle 15

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 22 aprile 2024) AGI - Inore 7 hanno riaperto le 682 sezioni dove i 567.959 aventi diritto al voto potranno recarsi anche oggiore 15 per eleggere il governatore e 20 componenti del consiglio regionale (13 per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera). Al termine delle operazioni di voto, inizierà lo spoglio delle schede. Tre i candidati alla presidenza Vito Bardi per il centrodestra, sostenuto da sette liste, Piero Marrese per il centrosinistra, con cinque simboli, ed Eustachio Follia per Volt.ore 23 di sabato avevato il 37,74 per cento degli aventi diritto, nel 2019 - quando però siva solo nella giornata di domenica - alla stessa ora era al 53,52 per cento. In provincia di Potenza si è presentato...