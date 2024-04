Se trovi un tovagliolo nella cassetta della posta - è meglio che tu sappia cosa significa

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ah, l’estate. È senza dubbio la stagione preferitamaggior parte delle persone, che promette calore, tanto verde e, si spera, tanto sole. Tuttavia, anche se sono propensa a concordare sul fatto che non ci sono molti aspetti negativi che accompagnano l’estate, ci sono una o due cose di cui mi sbarazzerei se un giorno mi venisse conferito il potere divino. Ora, prima che lo diciate, so bene che le api sono importanti per l’ecosistema e non farei estinguere una specie solo perché ne sono personalmente terrorizzato. Ma sono sicuro che siamo tutti d’accordo sul fatto che ci sono poche cose che possono rovinare un barbecue, disturbare una festa in giardino o, almeno nel mio caso, far correre le persone al riparo come loro. Per fortuna non lavoro in un settore che mi vede regolarmente a contatto con vespe, calabroni o altri insetti pungenti. Per questo motivo, ...