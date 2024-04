Se sostituisci la caldaia ti spetta un bonus che in molti non chiedono perché non ne sanno nulla

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 22 aprile 2024) Coloro che decidono di sostituire lahanno diritto a un, ma non tutti lo rinon ne: ecco quali sono le novità da conoscere. Laè un elemento essenziale per il nostro benessere poiché è grazie a questo dispositivo che abbiamo il calore nella nostra casa. Si tratta di un’installazione importante, spesso costosa e di cui bisogna prendersi cura con la dovuta manutenzione obbligatoria. Si ha diritto alin cado di sostituzione – cityrumors.itLa durata di vita di unaè compresa tra i 15 e i 25 anni. Quando si è in questo lasso di tempo è fondamentale rimanere vigili e per prolungare la longevità è necessario mantenerla bene con l’aiuto di un professionista ...