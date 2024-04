Scurati ora ha paura | siamo al ridicolo come sempre

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 apr – In realtà non c’è niente di interessante da dire su Antonio. Semmai di ilare, di pretestuoso per iniziare bene la settimana, all’insegna di un bel sorrisone sulle labbra. Insomma, parliamo di uno scrittore di romanzi “antipolitici” che si spaccia per storico. Un po’Roberto Saviano si spaccia per giornalista, anche lui da romanziere puro, fregando mezzo mondo con la storia del “fiction” nel caso di Gomorra, ma non riuscendo a bissare la truffa con le sue opere successive. Wikipedia, che spesso viene in soccorso dei sinistri, ha aiutato Saviano nel suo gioco delle tre carte in passato, sebbene sulla sua pagina la parola “giornalista” sia stata tolta più volte. Non riesce a fare lo stesso per, forse perché qui la truffa sarebbe decisamente troppo eccessiva: la definizione “storico” nel suo caso, ...