Scurati? Anche Fiorello silura la Bortone | Ora ti becchi la punizione - come la sbugiarda

Alla fine Antonio Scurati il discorso sul 25 aprile lo ha letto. Non in un programma della Rai, dove lo ha pronunciato la conduttrice Serena Bortone, ma alla festa di Repubblica a Napoli. Un momento ...

Ora spunta anche un precedente. Non è la prima volta che un monologo scritto per andare in onda nella trasmissione di Rai3 ‘Che sarà‘ condotta da Serena Bortone viene poi tolto dalla scaletta. ...