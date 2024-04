Scuola - ritornano i giudizi sintetici alla primaria Appello a Mattarella di pedagogisti e maestri | Fermi questo colpo di mano sulla valutazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Dopo l’approvazione in Senato la protesta non si ferma: “Si tratta di un atto pedagogicamente ingiustificato che rischia di far regredire la". L’approfondimento nella newsletter “Dietro la lavagna”

Esperto, su caso Cina-Apple danni da escalation - "E' un caso Scuola da copione, in cui Stati Uniti e Cina recitano una ... Ad esempio, un "eventuale riconoscimento di Taiwan è un punto di non ritorno, una situazione inaccettabile per i cinesi, gli ...ansa

Che festa per Scuola di Pallavolo. Arrivano i complimenti del Sindaco di Terlizzi - Il primo cittadino ha voluto essere presente domenica sera al PalaFiori per condividere la gioia di un risultato importante per la città ...terlizziviva

Kevin Bacon torna nel liceo di Footloose dopo 40 anni: il video del ballo diventa virale - Ritorno al liceo per Kevin Bacon ... Si tratta dell'ultimo prom nella storia della Scuola, che verrà demolita la prossima primavera. «È bello vedere questo tipo di impegno per qualsiasi cosa. Penso ...ilmessaggero