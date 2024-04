Scudetto Inter - la festa dei tifosi a piazza Duomo – Video

(Di lunedì 22 aprile 2024) (Adnkronos) – L'vince lo2023-2024. I nerazzurri sono campioni d'Italia per la ventesima volta grazie alla vittoria per 2-1 nel derby con il Milan e lapuò cominciare. Migliaia disi radunano aper celebrare il trionfo. — [email protected] (Web Info)

Primo tricolore per l'allenatore piacentino L’ Inter ha conquistato il suo 20esimo scudetto e la seconda stella, proprio nel derby contro il Milan, un 2-1 con i gol di Acerbi e Thuram in occasione del posticipo della 33esima giornata di campionato. Trionfo con 5 turni di anticipo sulla fine della stagione, con una cavalcata che non […] (sbircialanotizia)

L'ex presidente della Juve lascia il segno su X Un post con una data scritta in numeri romani e il 'fino alla fine' targato Juventus. Andrea Agnelli , ex presidente bianconero, dal proprio profilo X 'celebra' lo Scudetto vinto dall' Inter , il ventesimo della storia nerazzurra se si considera anche quello attribuito a tavolino al club milanese […] (sbircialanotizia)

La squadra di Inzaghi domina il campionato dall'inizio alla fine Quella verso la seconda stella è stata una cavalcata senza intoppi per l' Inter , dominatrice della Serie A 2023-2024 dalla prima giornata fino al trionfo nel derby sul Milan, con la conquista del tricolore con 5 giornate di anticipo e ben 17 punti di vantaggio sul […] (sbircialanotizia)

A 26 anni ha raggiunto la piena maturità, ora il nuovo contratto Nel ventesimo Scudetto dell' Inter sono tanti i giocatori decisivi ma l'uomo copertina non può che essere Lautaro Martinez. Il 'Toro' a 26 anni ha raggiunto la piena maturità ed è stato il capocannoniere della Serie A con 23 reti. Al di là di […] (sbircialanotizia)

L'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli torna a postare su X (il vecchio Twitter), citando in numeri romani la data della seconda stella bianconera (corriere)

Un campionato vinto a passo di record, anche se il primato di punti è sfumato proprio alla fine. Dai primi segnali positivi dopo il mercato estivo, con mezza squadra cambiata, fino alla cavalcata invernale in cui l' Inter ha scavato un solco incolmabile rispetto alla concorrenza: ecco il racconto dello scudetto numero 20 della storia Inter ista in 10 immagini e 10 partite che lo hanno segnato. 18 agosto 2023 - Nella prima giornata l' Inter batte ... (panorama)

