Scudetto Inter - la cavalcata nerazzurra verso la seconda stella

A 26 anni ha raggiunto la piena maturità, ora il nuovo contratto Nel ventesimo Scudetto dell'Inter sono tanti i giocatori decisivi ma l'uomo copertina non può che essere Lautaro Martinez. Il 'Toro' a 26 anni ha raggiunto la piena maturità ed è stato il capocannoniere della Serie A con 23 reti. Al di là di […] (sbircialanotizia)

L'ex presidente della Juve lascia il segno su X Un post con una data scritta in numeri romani e il 'fino alla fine' targato Juventus. Andrea Agnelli, ex presidente bianconero, dal proprio profilo X 'celebra' lo Scudetto vinto dall'Inter, il ventesimo della storia nerazzurra se si considera anche quello attribuito a tavolino al club milanese […] (sbircialanotizia)

Primo tricolore per l'allenatore piacentino L’Inter ha conquistato il suo 20esimo scudetto e la seconda stella, proprio nel derby contro il Milan, un 2-1 con i gol di Acerbi e Thuram in occasione del posticipo della 33esima giornata di campionato. Trionfo con 5 turni di anticipo sulla fine della stagione, con una cavalcata che non […] (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – L’Inter ha conquistato il suo 20esimo scudetto e la seconda stella, proprio nel derby contro il Milan, un 2-1 con i gol di Acerbi e Thuram in occasione del posticipo della 33esima giornata di campionato. Trionfo con 5 turni di anticipo sulla fine della stagione, con una cavalcata che non ha visto cedimenti. […] (periodicodaily)

Milano, 22 aprile 2024 – Le luci, a San Siro, se le prende tutte l'Inter. Notte di stelle: due, la seconda cucita proprio nel Derby, in casa del Milan. Mai successo. Ed è festa nerazzurra dopo un campionato di fatto dominato, con l'unico neo arrivato in Europa con l'uscita prematura in Champions. È Acerbi a segnare il gol scudetto incornando alle spalle di Maignan un corner spizzato da Pavard. È il capolavoro di Simone Inzaghi: delle sue ... (sport.quotidiano)