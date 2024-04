Scrivere bene allena il cervello e fa pulsare il cuore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024) Mi sono commosso, qualche giorno fa, quando ho aperto un cassetto di casa e ho trovato un vecchissimo biglietto di auguri di compleanno che mi aveva dedicato mio padre. Scriveva benissimo papà. E non mi riferisco solo ai contenuti, ma proprio alla calligrafia. La bella calligrafia era un'arte, una volta: elegante, mai troppo rotondeggiante, magari anche un po' obliqua. Il cocktail dava un senso di nobiltà al tutto. Chi ha i capelli bianchi si ricorderàle ore e ore passate in prima elementare ale lettere dell'alfabeto in corsivo, con la maestra che ti soffiava sul collo. Intere paginate, stando attenti a non sbagliare e a non fare orecchie al quaderno. Paginate di A, di B, di C e poi di tutte le altre lettere. Qualche maestra divideva fra vocali e consonanti. Poi i numeri, le aste, i temuti cerchi. Oggi, ai tempi di computer e tablet e ...