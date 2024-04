Scritte a Garbatella contro la sede di FdI

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 22 aprile 2024) AGI - "Stamane gli abitanti della via diche ospita ladi Fratelli d'Italia si sono svegliati leggendo numeroseingiuriose destinate ai nostri militanti, soprattutto tra i piu' giovani che ogni giorno si macchiano della "gravissima" colpa di animare un luogo che da sempre fa parte del quartiere". Lo dichiara Marco Perissa, deputato e coordinatore romano di Fratelli d'Italia. "E' inutile dire che sebbene questi nostalgici degli anni di piombo stiano tentando di stabilire un principio secondo il quale i nostri ragazzi non possano fare politica, noi ricordiamo loro che, ringraziando il cielo, non decidono loro chi sta o non sta su un territorio - ha aggiunto Perissa - e' triste constatare quanto il clima sia sempre piu' caldo e che questi episodi abbiano solo l'intento di far percepire il nostro come un partito ...