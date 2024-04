Scoperti 13 lavoratori irregolari | multe e sospensioni in ristoranti e mercati nel Riminese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024) Rimini, 22 aprile 2024 - Tredici, di cui 11 completamente “in nero” e 2 “in grigio”, ossia senza che fosse stato comunicato il lavoro intermittente. Sono questi i risultati ottenuti dalla Guardia di Finanza di Rimini a seguito dei controlli messi in atto per tutelare gli operatori corretti dalla concorrenza sleale esercitata dalle imprese che non rispettano le regole. Le indagini delle Fiamme gialle hanno riguardato alcune imprese di vari settori di Cattolica, Misano Adriatico e Morciano di Romagna e hanno permesso di accertare l'impiego di 13: 11 in nero e 2 in grigio. In particolare, le operazioni hanno interessato un ristorante di Cattolica dove sono stati trovati cinque dipendenti intenti a lavorare in nero, il pizzaiolo, l'aiuto cuoco e tre camerieri. I controlli ...