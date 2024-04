Scontro di gioco col compagno di squadra - impatto terribile | calciatore in ospedale

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 22 aprile 2024)dicon ildia dir poco: ilsi trova attualmente ricoverato inMomenti di grande paura e di panico quelli che si sono verificati nel pomeriggio di ieri, domenica 20 aprile, nel corso di una gara di calcio valido per il campionato di Prima Categoria del Friuli Venezia Giulia. La gara in corso era quella che ha visto come protagoniste Unione Smt e Camino al Tagliamento. Ci troviamo a Lestans (provincia di Pordenone) quando si è verificato unditra due compagni di. Ambulanza (Ansa Foto) Cityrumors.itSecondo quanto riportato da alcuni testimoni e fonti locali pare che due calciatori ...