(Di lunedì 22 aprile 2024) Nell’ambito di un’indagine della Digos di, coordinata dalla Procura die dai pm Paolo Scafi e Enzo Bucarelli, che aveva già portato alla denuncia di 75 militanti anarco-antagonisti, la Polizia ha eseguito a, Roma, Milano, Livorno, Alessandria e Cuneo 18 misure cautelari tra arresti domiciliari, obbligo e/o divieto di dimora e/o dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, nei confronti di altrettanti militantiper i reati di devastazione, violenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale. Tutte accuse riferite agliavvenuti il 4 marzo 2023 durante iltorinese in solidarietà di Alfredo. Sono 75 i militantiindagati per glial ...

Torino (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Torino , al termine dell'indagine della Digos sugli Scontri al corteo per Alfredo Cospito del 4 marzo scorso, ha eseguito 75 denunce nei confronti di ...

Scontri al corteo per Cospito a Torino, arrestati 18 anarchici - Sono 75 i militanti anarchici indagati per gli Scontri al corteo di Torino in solidarietà di Alfredo Cospito del 4 marzo 2023.lanotiziagiornale

Il presidente colombiano Petro dopo i cortei dell’opposizione: “Risponderanno le forze popolari” - Al centro dello scontro politico un progetto di riforma sanitaria. Il capo dello Stato convoca una manifestazione per il primo maggio ...dire

Devastazioni a corteo per Cospito, misure cautelari per 18 anarchici - Milano, 22 apr. (askanews) – Nell’ambito di un’articolata indagine della Digos di Torino, coordinata dalla locale Procura, e che aveva già portato alla denuncia di 75 militanti anarco-antagonisti, la ...lanotiziagiornale