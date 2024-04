Scommesse Eurovision 2024 - chi può vincere? I favoriti secondo i bookmaker | le quotazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Chi vincerà l'Song Contest? Mancano poco più di due settimane alla rassegna europea che quest'anno si svolgerà a Malmo, in Svezia, dal 7 all'11 maggio e già impazza il toto-vincitore. Chi porterà l'nel proprio Paese il prossimo anno? Le speranze dell'Italia sono riposte tutte su Angelina Mango, 23 anni, una voce come poche e una presenza scenica che tiene incollati. Come ogni anno, però, per l'Italia non sarà per nulla semplice. Anzi. Anche perché, come ogni anno tranne nel caso dei Maneskin - Damiano David e compagni hanno stravinto nel 2020 - , il tricolore non è favorito assoluto alla vittoria finale dell'Song Contest. E allora su chi scommettere? Per patriottismo, e non solo, si dovrebbe puntare su Angelina Mango, che tutti i principali siti di...