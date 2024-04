Scivola e muore nel canalone sul Sorapiss Caduta fatale di 300 metri per una scialpinista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024)per unaruzzolata per alcune centinaia dinelComici al(Cortina d’Ampezzo). Verso le 15.30 di domenica 20 aprile la Centrale del 118 è stata allertata dai compagni di Monica Reginato, 55enne trevigiana di Castelfranco, che era in escursione con quattro amici. La donna è ruzzolata per alcune centinaia dinel. In quattro stavano risalendo la parte alta del canale con gli sci sulle spalle, quando la donna èta, fermandosi alla base del canale. Giunto sul posto, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore (Belluno) ha sbarcato con un verricello di 20tecnico di elisoccorso e medico, che ha solamente potuto constatare il decesso della sciatrice. ...