Sciopero treni oggi - lunedì 22 aprile | orari e fasce di garanzia Trenord e Trenitalia

(Di lunedì 22 aprile 2024) Milano, 222024 – Non solo pia e freddo, la settimana inizia in salita anche per quanto riguarda i trasporti:è previsto lodel personale die possibili ripercussioni per i convogli ditalia dell’Alta velocità in partenza dal Veneto. Occhi puntati dunque, in particolare, sulla Lombardia dove potrebbero esserci i maggiori disagi. L’astensione dal lavoro, però, non riguarderà il trasporto locale. A Milano metropolitane, bus e tram Atm saranno garantiti. Garantita anche la presenza della polizia locale dopo che il prefetto a differito load altra data vista la concomitanza con il derby Milan-Inter questa sera alle 21 allo stadio Meazza. Ma vediamo tutto più nel dettaglio. L’agitazione è stata indetta dalle sigle sindacali ...