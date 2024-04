Schlein sbianchettata sul simbolo L’ironia di FdI | C’è chi va fiero del proprio leader e chi no

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 22 aprile 2024) Altro che scelta divisiva, qui siamo alla rottamazione del presunto capo. Come fanno notare da Fratelli d’Italia che ironizza sull’ultimo scivolone della malcapitata Elly. La proposta di collocare sulelettorale del Pd il nome della segretaria (guai a dire, è troppo berlusconiano e poco pop) è durata lo spazio di qualche ora. La sola ipotesi ha scatenato la sollevazione di mezzo Nazareno e laha dovuto fare un passo indietro. Sarà per un’altra volta. Il passo indietro didi FdI Guai a tradire la storia gloriosa della sinistra italiana con fughe in avanti di tipo personalistiche, gli hanno detto chiaramente in tanti, dai vip alle seconde file. Disagio e imbarazzo. “È un modo per ottenere consensi con il mio nome, non è altro”, aveva ...