Schlein archivia il Pd - ultimo partito del Novecento

Elly Schlein prova a chiudere le polemiche sul Terzo mandato , anche se la minoranza del partito ancora reclama un "chiarimento" per la prossima settimana. La leader Pd va in Tv a La7 e racconta di ...

In corso riunione della Giunta pugliese per decidere rimpasto - Si attende nelle prossime ore la decisione in merito al rimpasto in giunta sulla scia del “cambio di passo”, chiesto dalla segretaria del Pd Elly Schlein ...trmtv

Elly Schlein: Io, io, io. In mio nome - La segretaria Pd vuole mettere il suo nome sul simbolo per le Europee. Prima lo aveva fatto solo Walter Veltroni nel 2008. Gianni Cuperlo commenta ...huffingtonpost

Pizza Gratteri, l’omaggio speciale dei ragazzi di PizzAut al magistrato: “Una persona straordinaria che con tanta dedizione combatte il male” - Incontro emozionante tra il Procuratore Nicola Gratteri e i ragazzi autistici di PizzAut che hanno creato in suo onore una pizza speciale - Il video ...ilfattoquotidiano