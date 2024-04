Notte di incidenti nel Varesotto . Il primo intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di sabato a Lonate Pozzolo dove, dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale nella frazione di ...

Un tragico incidente ha sconvolto la comunità automobilistica e non solo, durante il Fox Hill Super Cross 2024 a Diyathalawa, Sri Lanka, nel pomeriggio di domenica 21 aprile. Almeno 7 persone sono ...

Schianto tra nave cargo e portacontainer al largo della Sicilia: Guardia Costiera con navi e aerei - Lo Schianto ha coinvolto una nave general cargo, battente bandiera liberiana, e una porta container, battente bandiera portoghese ...fanpage

Schianto tra tir sull'autostrada del Brennero: un morto e otto chilometri di coda - VERONA - Un camionista è morto in un incidente avvenuto stamani, 22 aprile, sull'autostrada del Brennero tra Nogarole Rocca e Mantova Nord, in direzione Modena. L'incidente si ...ilgazzettino

“Avevi tanti sogni da realizzare”, i ricordi di chi ha conosciuto Francesco Caruso, il 22enne di Letojanni morto dopo l’incidente a Taormina. - Un’intera comunità sgomenta, in lutto. Francesco Caruso non ce l’ha fatta. Il giovane 22enne di Letojanni, ricoverato all’ospedale San Vincenzo dopo essere rimasto ferito in modo grave nello Schianto ...gazzettajonica