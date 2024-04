Scampia - 15enne ferito alla pancia da una coltellata | è in prognosi riservata

Un 15enne incensurato è stato medicato nella tarda serata di ieri nell' ospedale Cto di Napoli per una ferita all'addome probabilmente inferta con un arma da taglio. Secondo il...

Il minore è ricoverato all'ospedale Cto, in prognosi riservata. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.