Saviano sul caso Rai-Scurati | Era successo anche a me

(Di lunedì 22 aprile 2024) La mancata presenza di Antonioa Chesarà, il programma di Rai 3 condotto da Serena Bortone, ha scatenato polemiche e riflessioni da parte di tutti. Che sia stata una scelta editoriale o economica, la gran parte delle opinioni concorda sul fatto che non dare la possibilità allo scrittore di leggere il suo monologo sul 25 aprile sia stato un atto di censura. Ne è convintoRoberto, che in un’intervista racconta di aver ricevuto lo stesso trattamento. Robertosul“Non è mai bello dire io l’avevo detto, ma purtroppo è così, io l’avevo detto”. Inizia così l’intervista del Corriere della Sera a Roberto, scrittore e giornalista che ha deciso di spendere qualche parola sulla scelta della Rai di non permettere ad Antonio ...