Sassuolo a rischio Serie B - tripla occasione per il Napoli | chi può arrivare a prezzo di saldo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ilrischia seriamente la retrocessione inB, visto che i neroverdi sono al diciannovesimo posto. In caso di retrocessione, ilvaluta tre neroverdi da acquistare. La stagione delè stata abbastanza deludente come quella del, con i neroverdi che hanno mancato il loro obiettivo di una salvezza tranquilla. Gli emiliani addirittura ad oggi sarebbero retrocessi inB, e solo un cambio di marcia nelle prossime partite può far salvare i neroverdi. Nel caso che ilnon riuscisse a salvarsi per il rotto della cuffia, si aprirebbero diverse occasioni di mercato. Ilè pronto ad acquistare qualche giocatore daldi ...

I Diffidati di Sassuolo-Milan : ecco chi sono i rossoneri a rischio squalifica in vista dell’Inter . Nella rosa dei rossoneri , tra chi scenderà in campo al Mapei Stadium, ci sono ben tre giocatori a ...

Lotta salvezza, il Lecce strapazza il Sassuolo e blinda la Serie A - Gli emiliani vedono la retrocessione, ora a rischio anche Frosinone e Udinese. Giallorossi quotati a 11 dai betting analyst.leccezionale

Se il Sassuolo va in B si aprono i saldi: da Berardi a Pinamonti, via con prezzo al ribasso - Mai come quest'anno, nell'ultima decade, il Sassuolo ha flirtato così pericolosamente con la zona retrocessione ...tuttonapoli

Pinamonti vale 20 milioni C'è un modo legale per abbassare il prezzo - Una legge non scritta del calcio è legata alle retrocessioni. Chi va in Serie B, difficilmente può sperare di spuntare cifre importranti per le sue cessioni, anche se mette sul ...torinogranata