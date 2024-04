San Colombano - al Fatebenefratelli la terapia per i pazienti disabili è a bordo di una jeep | Emozione e felicità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 aprile 2024) Sanal Lambro (Milano), 22 aprile 2024 - Sempre più automezzi, aldi Sanal Lambro, per la «4x4 therapy». Quest’anno, la giornata dedicata alla specialecon, che faranno fare percorsi avventurosi ai degenti, passa dalle 30 alle 50 auto di volontari. Sono appassionati che si metteranno in gioco per la riuscita della seconda edizione dell’evento. Un appuntamento proposto dall’associazione nazionale «Trop & go» di Sanal Lambro (Club associazione sportiva italiana settore fuori strada). Il membro del consiglio direttivo Maurizio Livraghi spiega: “Il ritrovo è per domenica 12 maggio 2024, di mattina, quando, condividendo la passione per i fuoristrada e la trasformeremo inper gli ospiti dell’istituto ...