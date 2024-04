Salviamo il Monte Pergola | appello ai sindaci

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIn occasione della Giornata Mondiale della Terra evento dedicato alla promozione della consapevolezza e dell’azione per la protezione dell’ambiente naturale del nostro pianeta, le Socie e i Soci del Circolo Legambiente Valle Solofrana Solofra-Montoro APS lanciano unaidi Solofra e Serino chiedendo tempi certi per la riqualificazione ambientale e sollecitando l’avvio di un iter per il cambio di destinazione d’uso dell’area di cava Turci da attività estrattiva a parco pubblico. È dal 2012, da quando il Decreto Dirigenziale n.50 della Regione Campania ha autorizzato la prosecuzione della coltivazione nell’area cava di Turci, che l’associazione ambientalista chiede informazioni, chiarimenti, sviluppi e aggiornamenti sul risanamento dell’area. Dopo i vari ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato respinti, le ...