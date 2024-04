Salvatore scomparso da casa - aiutateci a ritrovarlo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Brembate. Riceviamo e pubblichiamo l’appello dei familiari per ritrovareBertolino, che mancherebbe dada ormai diversi giorni. “Abbiamo già fatto regolare denuncia alle forze dell’ordine – spiegano i parenti -. L’ultima volta che è stato visto si è spostato da Bergamo con il suo Vespa (nella foto sotto, ndr), riconoscibile dall’adesivo di uno scorpione maori posto sulla carena laterale posteriore”. Per anni Bertolino ha vissuto a Brembate. ” Potrebbe esserci tornato il giorno in cui si sono persi i contatti – ipotizzano i familiari -. Ringraziamo in anticipo coloro che condivideranno questo post e chi potrebbe darci informazioni su eventuali avvistamenti”.