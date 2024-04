Salta anche Kostas

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 22 aprile 2024) Stefano Fresi (da IG) E’ la primavera dei rinvii. Rai Fiction rimanda alla prossima stagione un altro titolo:. Vi anticipiamo infatti che la serie con Stefano Fresi e Francesca Inaudi, prevista su Rai 2, non andrà più in onda. Poliziesco in quattro puntate, tratto dai romanzi “Ultime della notte”, “Difesa a zona” e “Si è suicidato il Che” di Petros Markaris e prodotto da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, con la regia di Milena Cocozza, era in programma su Rai 2 ad aprile. Posticipata poi a maggio,non vedrà invece la luce nella stagione in corso. Analogo destino hanno visto protagoniste Don Matteo 14, Gerri e Brennero, che Rai 1 ha posticipato alla prossima annata televisiva. Ad oggi è invece confermata Marconi – L’Uomo che ha Connesso il Mondo su Rai 1 il 20 e 21 maggio.: trama e ...