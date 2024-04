Salerno - bimbo di 15 mesi ucciso da due pitbul - ferita anche la madre

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tragedia a Eboli, in provincia di: nella mattinata di oggi, 22 aprile 2024, un bambino di soli 15è morto dopo essere stato attaccato da duel. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il bebè si trovava in braccio allo zio quando uno dei due cani si è avvicinato e lo ha azzannato. A rimanerela, che è intervenuta cercando disperatamente di salvare il piccolo. A nulla è servito l’intervento dei soccorsi: i medici dell’ambulanza, infatti, hanno dichiarato il neonato deceduto. Sul posto sono intervenutii Carabinieri. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente: non è chiaro, infatti, che cosa abbia scatenato i duel. I cani, di proprietà di amici di famiglia delladel ...

Il bimbo era in braccio allo zio nella sua casa in località Campolongo a Eboli. Ferita anche la madre, aperta un'inchiesta

Anche la mamma del bambino ucciso da due pitbull a Campolongo , frazione di Eboli , è rimasta ferita per difendere il figlio. Non sarebbe - secondo le prime notizie - in pericolo di vita. A quanto si ...

