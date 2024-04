Salerno - bimbo di 15 mesi azzannato e ucciso da due pitbull

(Di lunedì 22 aprile 2024)22 aprile 2024 - Un bambino di 15è statoda duea Campolongo () questa mattina ed è morto per le ferite riportate. I cani sono di proprietà di una amica della mamma della vittima. Notizia in aggiornamento

